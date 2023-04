Decolla la prima San Carlo Cup "Ne siamo fieri"

Sei squadre, 90 bambini, sfide per tutta la giornata, medagliette e coppe. Sono gli ingredienti della prima “San Carlo Cup” torneo di minibasket, categoria aquilotti 2012, in scena domani e organizzato dalla società di Codogno Robur et Fides a Codogno. "È un evento inserito nel cartellone “Codogno comune europeo dello sport 2023”, sposato anche, tra gli altri sponsor e oltre al sostegno del Comune, dalla San Carlo, azienda fondata da Francesco Vitaloni (originario della città e premiato il 3 febbraio scorso alla memoria come “Codognese benemerito”), che fornirà sacchetti contenenti patatine e altri generi alimentari per sportivi, a tutti i partecipanti. L’iniziativa è stata presentata in Municipio da Matteo Spotti, presidente del club sportivo, e dal consigliere delegato allo Sport Luigi Bassi, che ha annunciato: "Con San Carlo seguiranno altre collaborazioni". "Siamo fieri di questa sinergia data la vicinanza con la nostra realtà: il nostro fondatore, Francesco Vitaloni, è nato e cresciuto proprio a Codogno" ha commentato Susanna Vitaloni, presidente e amministratore delegato San Carlo (azienda che esiste dal 1936). Si giocherà per tutto il sabato. "Di mattina ci saranno gironi per definire le finali del pomeriggio. Che tutti giocheranno" ha chiarito Bassi. Si inizia al palasport di viale Resistenza dalle 9.30 alle 10.30, con la sfida tra Robur et Fides e Basket Lodi; dalle 10.30 Basket Lodi contro Cat Vigevano; alle 11.30 Robur et Fides contro Cat Vigevano. Invece al Palacampus di via Papa Giovanni XXIII, dalle 9.30 Ucc Assigeco contro Here you can; dalle 10.30 Lussana Bergamo contro Ucc Assigeco e dalle 11.30 Here you can contro Lussana Bergamo. Nel pomeriggio, al palazzetto di viale Resistenza, le finali. Paola Arensi