Danneggiato il tetto della parrocchia del Cristo Re

Molti gli interventi che domenica, a causa del forte vento e della pioggia, si sono resi necessari con i vigili del fuoco impegnati in più parti per rimuovere rami e alberi caduti (Crema e Agnadello), rimediare agli allagamenti (Crema), rimuovere tegole pericolanti (Campagnola). Intanto i pompieri erano pure schierati per l’incendio in Cascina Rinalda a Pandino, dove una canna fumaria ha preso fuoco e le fiamme hanno interessato anche il tetto, costringendo a due ore di lavoro per rimediare.

L’altra sera poi i vigili del fuoco sono intervenuti a Salvirola, dove un’auto si era impantanata mentre stava uscendo da un ristorante. Il giovane conducente ha chiamato i pompieri, pregandoli di non riferire ai genitori il blocco dell’auto nel fango.

Tra gli altri interventi, i pompieri hanno contattato il Comune di Crema per segnalare un’emergenza cui si doveva far fronte immediatamente. Un’abitazione situata in via Cavalli si trovava in condizioni precarie a causa delle forti raffiche di vento che avevano compromesso il tetto e la sicurezza delle due famiglie che vi risiedono. Molti interventi anche a Cremona e paesi limitrofi. La Chiesa di Cristo Re nel quartiere Po ha subìto danneggiamenti al tetto (che pare avesse già problematiche pregresse), com’è stato riferito ai fedeli dal parroco durante la Messa delle 18.30. I vigili del fuoco hanno tolto rami pericolanti da piazza Marconi così come da piazza Cappi e dal Lungo Po Europa. Caduto un albero in via Brescia, a Castelverde nella scuola media Ubaldo Ferrari e anche in altre strade del paese. Danni da alberi caduti anche a Pessina Cremonese, sulla strada all’incrocio con Isola Dovarese e a Cicognolo.

Danni e interventi anche nel Casalasco, dove sono stati numerosi gli alberi caduti sulla via, per fortuna senza danni a cose o persone. Alla fine i vigili del fuoco hanno contato oltre quaranta interventi nell’arco di dodici ore.

Pier Giorgio Ruggeri