"Dammi subito l’incasso". Fugge col malloppo. Poi lo perde per strada

Terrore all’ora di chiusura al supermercato Lidl di Codogno: martedì, poco prima delle 20.30, quando il punto vendita normalmente tira giù la saracinesca, ha fatto irruzione un ragazzo molto probabilmente straniero a volto scoperto il quale si è presentato direttamente ad una delle casse aperte estraendo un coltello e minacciando la cassiera di consegnare il ricavato della giornata. Sono stati attimi di panico per la ragazza che non ha potuto far altro che consegnare il cassetto con i soldi mentre vi erano ancora alcuni clienti in coda per pagare la spesa.

Secondo quanto appreso, il rapinatore sembrava improvvisato e non certamente sicuro di sè. Un carabiniere fuori servizio che era in fila alla cassa, un maresciallo di stanza a Piacenza ma alcuni anni fa in servizio a Codogno, si è accorto di quello che stava avvenendo ed ha cercato di andargli incontro per sventare la rapina. Il ragazzo con il malloppo in mano è uscito dalla porta del supermercato, ma si è trovato davanti un altro cliente che, anche lui accortosi dell’accaduto, ha cercato di tagliargli la strada in auto.

Il rapinatore, allora, ha perso l’equilibrio ed gli è scivolato dalle mani il cassetto pieno di soldi nel parcheggio. Poi avrebbe inforcato una bicicletta da donna di colore bianco ed ha completato la fuga. Non è escluso però che il malvivente possa essere rintracciato a breve visto che gli inquirenti possono contare sulle testimonianze dirette della vittime e dei clienti oltre che alle immagini delle telecamere a circuito chiuso.

Mario Borra