Dalla Giunta il “grazie“ al maresciallo

Premiato il maresciallo dei carabinieri Massimo Porcino con una breve cerimonia tenutasi in municipio domenica mattina: l’amministrazione comunale ha infatti voluto tributare ai militare dell’Arma il riconoscimento per aver operato nella stazione di Casalpusterlengo per una decina d’anni con vari ruoli: infatti l’8 settembre del 2014 ha iniziato il suo percorso operativo a Casalpusterlengo mentre ha assunto il comando in sede vacante dall’11 marzo del 2021 fino al 9 giugno di quest’anno quando è stato assegnato alla stazione di Codogno. "Il maresciallo Porcino ha sempre operato con competenza, diligenza e senso delle istituzioni, collaborando costantemente con l’amministrazione comunale – hanno ribadito dalla Giunta del sindaco Elia Delmiglio nella menzione messa nero su bianco per l’approvazione della benemerenza –. Anche durante il periodo buio del Covid tra il 2020 e il 2021 si è distinto nel coordinamento del reparto durante le fasi delicate del lockdown, dando sicurezza alla cittadinanza in un momento così delicato. Ha dimostrato anche doti di umanità e di grande professionalità". Domenica mattina quidni gli è stato consegnato un diploma dalle mani del sindaco mentre alla cerimonia non hanno voluto mancare altri rappresentanti della maggioranza consiliare, dei carabinieri in congedo, l’attuale comandante della stazione dei carabinieri, Francesco Di Renzo, il comandante della Compagnia carabinieri, Giuseppe Vignola, e il maresciallo in congedo Marcello Trimarchi che, proprio a Porcino, lasciò il compito in sede vacante di coordinare la caserma per tre anni.

M.B.