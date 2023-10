"Da Montanaso Lombardo risposte più vigili ai cittadini"

Dopo il cambio della guardia al vertice dell’Unione di polizia locale nord Lodigiano, il neo comandante ha incontrato i sindaci dei comuni consorziati. "Indosso la divisa con dignità, rispetto e orgoglio. Sono qui per condividere la competenza, che ho maturato in 25 anni di servizio, e dare risposte alle richieste di maggiore presenza e sicurezza dei nostri cittadini" ha dichiarato Costantino Gemelli, lunedì sera, nella centrale di Montanaso. Gemelli, classe 1975, ha una formazione universitaria in Economia e Giurisprudenza. Il suo percorso professionale è iniziato nel 2000 a Milano, dove è stato nominato commissario capo. Nel 2017 ha anche guidato il comando dell’Unione di comuni lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno e tra 2009 e il 2010 è stato vice comandante a Garbagnate Milanese. Per individuare la figura del nuovo comandante, i sindaci dell’Unione hanno affidato la selezione nel 2022 alla società Iama Risorse Umane. All’incontro erano presenti: Marco Vighi (Casalmaiocco), Maria Pia Mazzucco (Cervignano d’Adda), Luca Ferrari (Montanaso), Angelo Madonini (Zelo Buon Persico) e Sara Morrone (commissario prefettizio a Tavazzano). "La scelta del nuovo comandante, da parte della giunta dell’Unione, è stata compatta. Abbiamo condiviso anche la procedura di selezione inserita nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del corpo di polizia locale", ha sottolineato Madonini, vicepresidente dell’Unione. "Questa nomina è la risposta tempestiva a un’esigenza nata con le dimissioni del comandante Claudio Festari per altro incarico - ha proseguito Vighi -. Consegniamo al comandante Gemelli una struttura di cui siamo fieri e su cui abbiamo investito". P.A.