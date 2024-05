Cultura classica. Esordisce un Festival

È pronto a partire il Kàlamos Festival, primo festival della cultura classica a Lodi. Inaugurazione venerdì 10 maggio alle 19 in piazza Castello, con un rinfresco e letture commentate di passi di opere classiche, da Platone ad Apuleio. Il Festival si struttura poi in una serie di incontri aperti in luoghi pubblici, con la volontà di "aprire e divulgazione e attenzione per la cultura classico-umanistica", ha spiegato Piera Pesatori, presidente dell’Associazione italiana di cultura classica di Lodi. Sabato alle 10 nell’aula Magna del liceo Verri si discuterà con il professor Luigi Belloni del perché i greci non abbiano mai avuto un re; alle 14.30 ci sarà l’inaugurazione di una mostra fotografica alla Biblioteca Laudense dedicta agli scavi archeologici a Lodi Vecchio. Le crisi degli eroi omerici sono invece al centro dell’intervento del professor Fausto Montana, in Provincia alle 16.30. Domenica all’Isola Carolina itinerario tra testi storici e letterari insieme ad Andrea Arrighini, ricercatore della Ca’ Foscari. Chiusura in piazza Ospitale alle 16.30. Lu.Pa.