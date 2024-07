Croce Rossa:. Gesuina Fusari resta presidente

Gesuina Fusari guiderà il comitato della Croce rossa di Codogno per altri quattro anni. È stata rieletta presidente nella giornata di domenica quando, in sede, si è svolto il rinnovo del consiglio direttivo. La donna ha guidato i crocerossini nel delicato periodo Covid e incassato nuovamente la fiducia dei collaboratori. Su 109 schede valide (contro 2 bianche e 3 nulle), la presidente ha ottenuto 83 preferenze. Erano state presentate due liste. Alla fine sono stati eletti, oltre alla presidente, Valentina Perpetua con 33 voti, Cristiano Rozza con 65 voti, Cerizza Angela con 35 voti e Sara Bernocchi, questa ultima eletta come “Consigliere Giovane”, con 25 preferenze. L’altra lista aveva candidato presidente Carmelo Olivieri, che ha preso 24 voti. Il mandato dura 4 anni, quello della presidente è il suo secondo mandato. Non è possibile un’altra rielezione perché non è possibile la terza. I volontari di Codogno attivi certificati SSE 118 sono circa 60, "ma i servizi richiesti sono in continuo aumento e quindi è sempre necessario incrementare il numero" ribadisce la presidente della Cri di Codogno Gina Fusari. I volontari e gli operatori hanno sempre garantito il servizio di emergenza-urgenza extraospedaliero. Inoltre i crocerossini effettuano trasporti sanitari non urgenti, assistenze sportive, corsi di primo soccorso e di BLSD laico (rianimazione cardiopolmonare), per formare la popolazione e insegnare i gesti salvavita. Ci sono istruttori BLSD laico e monitori di primo soccorso, che spesso propongono alla popolazione esercitazioni di massaggio cardiaco e manovre di disostruzione per adulto, ma anche bambini e lattanti. Si aggiunge il gruppo di volontari che si occupa di persone vulnerabili o con disagio economico e prepara pacchi alimentari e/o con generi di prima necessità. P.A.