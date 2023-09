Cristina Zucchetti, la top manager fra le cento donne più potenti d’Italia: chi è e cosa fa

Lodi, 30 settembre 2023 – “Credo tanto nel dono: se hai avuto tanto dalla vita, aiuta gli altri". A dirlo, a Palazzo Broletto ieri mattina, l’imprenditrice Cristina Zucchetti, madrina dell’evento “Mentorship Lodi“.

Lei, che con il fratello Alessandro guida il Gruppo Zucchetti fondato dal nulla 45 anni fa da papà Domenico, recentemente scomparso, rappresenta la seconda generazione di un’impresa di famiglia ed è indicata da Forbes tra le cento donne più potenti d’Italia per la strada fatta nella più grande software house italiana.

E ora si mette a disposizione come tutor per qualche lodigiana tra i 16 e i 30 anni. Il progetto infatti, mutuato da Milano, vuole implementare l’empowerment femminile per diminuire il divario che tiene ancora le donne lontane dal lavoro o sottopagate.

"Nella nostra azienda – sottolinea Cristina Zucchetti – le donne sono il 42% rispetto al 31% della media di settore: abbiamo sempre guardato al merito, con parità salariale. È importante che questo progetto tenga conto dell’ultimo report di Assolombarda: le ricerche delle aziende puntano su settori considerati maschili come il manifatturiero (32%) o ingegneria e scienze informatiche (34%): ma poche donne studiano le Stem, anche se nell’informatica e nella logica non c’è niente di maschile. Inoltre l’informatica consente di conciliare vita e lavoro con lo smart working, specie durante la gravidanza. Molto importanti anche le soft skill, ossia le competenze nel saper fare lavoro di squadra, risolvere problemi, autogestirsi: le donne in questo sono un po’ più brave".

“Lo vedo anche in Giunta: il contributo delle donne è spesso più importante di quello che possiamo dare noi", concorda il sindaco Andrea Furegato.

"Anche per le “mentor“ è importante confrontarsi con l’energia delle ragazze", rimarca l’assessora Manuela Minojetti. Entra nel dettaglio la consigliera Luciana Quirico, che ha predisposto il progetto con Cristiano Galletti: "Non si tratta di un tirocinio, è più, da parte di donne impegnate in diverse professioni, un affiancamento umano per dare una visione reale del mondo del lavoro alle giovani, affinché acquisiscano fiducia in sé stesse".