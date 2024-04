Cremona domina, Soncino segue. Musei, boom di ingressi nel 2023

Boom di turisti, nel 2023, per i musei locali. Secondo i dati diffusi dall’ufficio di statistica della Provincia, Soncino è secondo solo a Cremona per ingressi: 244.969 (+16% rispetto al 2022) in totale nel capoluogo, dei quali 175.312 per il museo del violino e all’interno del polo museale diocesano; ben 42.259 per il borgo soncinese. Questo è un dato eccezionale se si pensa che la terza posizione in classifica è occupata dal museo di Crema con 8.227 ingressi. I numeri indicano un aumento di interesse da parte dei turisti e rappresentano uno sviluppo destinato a crescere ancora.

Le stagioni in cui si sono registrate maggiori visite sono la primavera e l’autunno. Il 24% dei visitatori complessivi è collegato alle visite studentesche avvenute tra marzo e maggio. La presenza di turisti stranieri però mantiene il suo afflusso che si calcola sia del 4%. Nello specifico, il museo che in provincia ha ottenuto il maggior numero di visitatori è stato quello del violino di Cremona seguito dal polo museale diocesano con 47.639 ingressi. Sul podio, i musei della rocca e della Stampa di Soncino che hanno registrato complessivamente 33.295 ingressi. Benissimo anche il museo della Seta con 8.964 ingressi. Per stilare questa speciale classifica sono stati presi in esame 24 siti sparsi nella provincia. Chiara Rossi (nella foto), assessore soncinese al Turismo, non nasconde la sua soddisfazione: "I risultati di grande rilevanza ottenuti nel settore del turismo – dice - sono connessi all’elevata qualità dell’offerta turistica, culturale e artistica tipica di Soncino. Certamente la modalità di comunicazione tramite social e web adottata dall’assessorato sin dal 2021 e ora anche dalle realtà del settore, porta a far conoscere Soncino a un’ampia fetta di utenza, di tutte le età e provenienze, non solo da zone limitrofe ma anche da Paesi europei ed extraeuropei". Un ultimo dato riguarda il turismo a Crema del film “Chiamami con il tuo nome“: a Pasqua e Pasquetta sono passate in Pro loco 522 persone.