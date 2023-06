Fuga da Crema a Lodi sull’auto rubata: presi e mezzo restituito al proprietario

Crema, 14 giugno 2023 – Due presi, due fuggiti. È questo il bilancio di un inseguimento che ha visto all’opera prima i carabinieri di Crema e poi quelli di Lodi. Lunedì intorno alle 23.30 una pattuglia di militari ferma nei pressi di Ca’ delle Mosche nota un’auto con a bordo quattro giovani. La vettura transita ad andatura normale, tuttavia qualcosa incuriosisce i carabinieri che decidono di effettuare un controllo. La macchina però è ormai troppo avanti per fermarla e quindi i due militari salgono sulla Gazzella e la raggiungono, restando a debita distanza.

Passato il rondò di Ca’ delle Mosche i militari comunicano alla centrale operativa il numero di targa della vettura che stanno seguendo. Bastano pochi minuti perché arrivi la risposta: la macchina è stata rubata a Lodi qualche giorno prima e il proprietario ha presentato regolare denuncia.

A quel punto i militari accendono la sirena e intimano l’alt ma il conducente, anziché fermarsi, accelera. La vettura è da poco uscita dalla tangenziale e ha imboccato la Serenissima per Lodi.

Comincia così un inseguimento lungo questa strada stretta ma diritta, che vede le macchine sfrecciare a notevole velocità. Arrivati in provincia di Lodi, i quattro fuggitivi capiscono che a breve saranno raggiunti e quindi il conducente prende una strada laterale e si ferma in corrispondenza della campagna. Dalla vettura escono quattro persone, che tentano la fuga a piedi.

Contemporaneamente da Lodi arriva una seconda pattuglia di militari e scatta la caccia all’uomo. In breve i carabinieri di Crema riescono a fermare uno dei fuggitivi, mentre i colleghi di Lodi ne prendono un altro. Per gli altri due le ricerche continuano per qualche ora, ma senza alcun esito.

I due soggetti catturati vengono portati in caserma a Crema e identificati. Si tratta di un italiano e una straniera che viaggiavano dietro come passeggeri e non risultano indagati. In merito all’auto, l’indagine rivela che il proprietario aveva perso le chiavi e, quando è andato a prelevarla con il paio di scorta, si è accorto che non c’era più. Ha quindi presentato denuncia per furto. Al termine dei controlli l’auto gli è stata restituita.