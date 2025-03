Corteo e lanterne per il volontario morto a 23 anni

In 200 hanno partecipato, martedì sera, alla fiaccolata in memoria di Riccardo Corsini, volontario della Protezione Civile, scomparso prematuramente all’età di 23 anni, l’11 marzo 2023, a causa di una malattia fulminante che l’aveva costretto ad un ricovero d’urgenza in ospedale. La fiaccolata è stata organizzata per il secondo anno dai colleghi e dagli amici del giovane. Un abbraccio collettivo ai familiari e al fratello che ha coinvolto la cittadinanza brembiese e numerosi membri dei gruppi e delle associazioni di Protezione Civile provenienti da tutto il Lodigiano. La lunga colonna di lanterne, lumini e palloncini azzurri ha illuminato le strade del paese. Riccardo era ben voluto da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo per il suo spirito, la sua disponibilità ad aiutare il prossimo e la sua voglia di fare. Riccardo aveva, infatti, deciso di dedicarsi al volontariato sin dal compimento del suo diciottesimo anno di età, quando era entrato a far parte del gruppo comunale di Protezione Civile di Brembio. Il corteo si è, infine, concluso al camposanto, dove è stata accesa e liberata nel cielo una lanterna a forma di cuore.

L.R.C.