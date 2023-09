Corsa alla carica di sindaco. Soncino ha già un candidato

Non ha perso tempo. A due anni dalla scadenza elettorale, esce allo scoperto e si candida come primo cittadino. Non è una novità, visto che Roberto Grazioli, 44 anni, insegnante di musica alle scuole medie di Orzinuovi, che molti conoscono anche come organista del santuario di Caravaggio e come direttore della corale Don Domenico Vecchi, aveva già provato nel 2010 a diventare sindaco di Soncino, senza riuscirci. Adesso vuole riprovarci e lo fa cominciando questa sera alle 21 in sala conferenze della Filanda, quando presenterà Polis, primo dei due volumetti che contengono il suo programma culturale-elettorale per Soncino. "Nel 2010 – spiega Grazioli – mi ero già candidato a sindaco con la lista La Svolta. Parto molto prima delle elezioni con l’obiettivo di risvegliare, nei confronti dell’amministrazione comunale, un clima sopito e lo faccio presentando il mio progetto. Quello che illustrerò venerdì sera è un elaborato rivolto ai più giovani, teorico sì, ma già contenente alcune proposte ed alcune critiche". Ma non è un po’ troppo presto? "Chi presenta – dice – un programma in anticipo di quasi due anni rispetto alla scadenza elettorale? Nessuno. Lo faccio per coinvolgere le persone".Pgr