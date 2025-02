Controllo dei pollini. Attivata la stazione

L’Agenzia di tutela della salute Città Metropolitana di Milano, grazie a fondi del Pnrr, controllerà la concentrazione di pollini e spore fungine nell’aria del Lodigiano. Un valido aiuto per chi soffre di allergie. È stata infatti attivata, nella sede dell’Asst di Lodi, in via Fissiraga la stazione di monitoraggio aerobiologico di Lodi. Permette ad Ats di elaborare un bollettino settimanale sui livelli di concentrazione scaricabile – diviso per area territoriale - sul sito di Ats Città Metropolitana di Milano. La stazione si aggiunge alle altre quattro, già attive a Milano, Legnano, Magenta e Passirana di Rho. Le prime due a funzionamento annuale e le altre a funzionamento stagionale (da aprile a ottobre). "L’attivazione della stazione di Lodi assume particolare rilevanza perché implementa la rete di monitoraggio sul territorio dell’Agenzia, coprendo un’area, quella del Lodigiano, finora non monitorata e perchè è uno strumento utile per l’intera comunità" spiegano da Ats.