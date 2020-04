Lodi, 13 maggio 2020 - La polizia di Stato della Questura di Lodi sta monitorando il capoluogo di provincia. L'obiettivo è evitare assembramenti. Si lavora via terra, con le pattuglie tradizionali e i comuni mezzi di servizio, ma anche dal cielo, sfruttando un drone della polizia scientifica. Il tutto con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Milano.

Al momento i risultati sono confortanti, sembra infatti che i cittadini abbiano rispettato le regole e non ci siano assembramenti di persone. Questo nonostante Pasqua e Pasquetta, feste in cui, per tradizione, ci si riunisce. Nessun problema nemmeno lungo i corsi d'acqua, dove le compagnie e le famiglie, normalmente, organizzano grigliate e pic nic. Ma le verifiche proseguiranno costantemente per assicurare sicurezza e prevenire contagi da Covid 19. L'invito, infatti, è a non abbassare la guardia, dato che l'emergenza sanitaria è ancora in corso.