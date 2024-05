Controlli gratis in piazza, successo

È andata molto bene l’iniziativa “ll Cuore al centro“ andata in scena domenica scorsa in piazza Vittoria. Organizzata da Asst Lodi con la collaborazione della Croce Rossa e il contributo e patrocinio di molte associazioni locali, medico-sanitarie non, l’evento ha voluto evidenziare l’importanza della prevenzione nel campo della cardiologia.

Oltre a divulgare su questo tema, dando informazioni e mostrando un video ad hoc, ma anche offrendo prestazioni mediche gratuite lì in loco. Chi era interessato veniva sottoposto ad un questionario, successivamente si faceva un controllo della pressione e del colesterolo.

I dati risultanti da queste tre prove creavano un profilo di rischio ed, a seconda del profilo, ad un persona veniva fatto un elettrocardiogramma e successivamente un colloquio con il cardiologo. In tutto sono state fatte 600 prestazioni mediche (divise quindi in esami del colesterolo, controllo della pressione, elettrocardiogrammi ecc).

Sono state quindi 230 le persone controllate, circa metà (110) hanno poi fatto l’elettrocardiogramma ed il colloquio. Questi sono solo i numeri relativi ai servizi proposti dall’Asst.

In piazza però c’erano anche i volontari della Croce Rossa, che hanno proposto altri esemi. Domenica si replica in piazza Fratelli Cairoli, a Codogno, con i gazebo presenti dalle 8.30 alle 15.

