Controlli al terminal bus. Trovati grammi di hashish

Controlli antidroga della finanza con l’unità cinofila, scoperta droga al terminal bus di Lodi. Come richiesto dopo l’ultima riunione, in Prefettura a Lodi, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, ieri la guardia di finanza di Lodi ha ispezionato il terminal dei pullman del capoluogo di provincia. Si tratta infatti di un’area particolarmente a rischio per lo smercio della droga e le autorità vogliono quindi mantenere costanti i controlli. E durante il blitz sono quindi stati trovati e sequestrati 6 grammi di hascisc abbandonati da ignoti che, probabilmente, hanno visto arrivare la guardia di finanza e se ne sono disfatti.

L’obiettivo della presenza dei militari era reprimere il fenomeno, ma anche sensibilizzare i giovanissimi ai fini della prevenzione. Hanno partecipato all’ispezione anche le unità cinofile dei “baschi verdi“ del Gruppo Pronto Impiego di Milano, per accertamenti più capillari. La prevenzione continuerà anche in futuro con successivi simili controlli. P.A.