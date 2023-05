Contro l’esclusione sociale Asa e Oss, ecco i primi diplomati

di Paola Arensi

Diciotto dei 24 studenti, selezionati da Fondazione comunitaria provincia di Lodi, per seguire il corso per aspiranti Asa o Oss del progetto “Una Comunità per il Lavoro“, si sono diplomati. E uno di loro già lavora, un altro sta per iniziare e due stanno valutando proposte. Qualcuno si è ritirato per gravidanze e motivi personali. L’obiettivo dell’iniziativa, scattata a giugno 2022, era combattere la povertà e l’esclusione sociale, attraverso il lavoro, promuovendo formazione nel settore dell’assistenza socio-assistenziale, che è sempre più cruciale. Partecipando al percorso formativo, queste persone sono diventate “Ausiliario socio assistenziale“ (Asa) e ora proseguiranno negli studi, diventando “Operatore socio sanitario“ (Oss). Chi è stato selezionato, ha seguito l’iter formativo gratuitamente. Non sono mancati stage nelle strutture socio-assistenziali del territorio coinvolte nel progetto (in modo da acquisire nuove competenze e abilità ed essere più appetibili sul mercato). Chi ha aderito ha anche ricevuto un assegno mensile da 500 euro. Così da avere un piccolo reddito. E’ stata l’equipe del Centro di formazione professionale, che coordina l’iniziativa di rete (appoggiata da Comuni, residenze sanitarie assistenziali, Asst di Lodi), a vagliare la graduatoria finale e a formare tutti nelle sedi di Lodi e Codogno.

La novità nasceva nell’ambito del Fondo Nuove Povertà, che la Fondazione ha attivato grazie al contributo di Fondazione Cariplo (costo complessivo di circa 200mila euro). Il capofila è il Centro di formazione professionale del Lodigiano, che opera in collaborazione con nove amministrazioni comunali (Bertonico, Casale, Codogno, Lodi, Massalengo, San Martino, Somaglia, Tavazzano e Turano Lodigiano).