Conto alla rovescia per la giornata dedicata al pilota Agello

“Agello day“ il 18 maggio a Casalpusterlengo per festeggiare il 90esimo anniversario dell’ “uomo volante“, Francesco Agello che detiene il record internazionale di velocità per idrocorsa con motore a pistoni, conquistato il 23 ottobre 1934, a 709,209 chilometri orari, con decollo dall’Idroscalo militare di Desenzano del Garda. Alle 10 posa della corona al bassorilievo in piazzetta Cavour col silenzio suonato da Marta Agello; poi apertura degli stand, mostra fotografica in piazza Mercato. Alle 11 conferenza con Francesco Dionigi e il pilota Fabio De Ferrara. Poi svelamento di cartolina commemorativa e di bottiglia di vino ad hoc.