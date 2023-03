Consumi superflui da ridurre "Peschiamo l’acqua fino a 180 metri Ma iniziamo a evitare gli sprechi"

di Paola Arensi

Al via, in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua del 22 marzo, una campagna di sensibilizzazione (denominata “Siamo nella stessa acqua”) per ridurre i consumi di acqua potabile ed evitare gli sprechi (anche di energia e denaro). In campo ci sono Provincia, Ufficio d’Ambito e Società acqua lodigiana. Hanno già aderito 30 comuni, che saranno coinvolti in una serie di video in cui racconteranno azioni anti spreco. L’acqua potabile distribuita in provincia di Lodi proviene interamente dalle falde sotterranee: viene prelevata a una profondità compresa fra 30 e 180 metri e portata in superficie attraverso 181 pozzi, trasferita nei 50 impianti di potabilizzazione e infine distribuita in tutti i comuni della provincia con 1.412 chilometri di tubazioni. Oggi i livelli delle falde sotterranee non stanno ancora risentendo della siccità, ma alla luce dei cambiamenti climatici, è sempre più importante evitare gli sprechi. I consumi d’acqua potabile nel Lodigiano riguardano per il 75,5% gli usi domestici: i tre quarti dei 21,5 milioni di metri cubi distribuiti agli utenti nel 2021 (ultimo dato disponibile).

"L’obiettivo è prendersi cura, insieme, proprio dell’acqua ed evitare sprechi" ribadisce il presidente della Provincia, Fabrizio Santantonio. Il presidente di Sal, Giuseppe Negri, rimarca: "Proprio perché l’acqua del rubinetto è sicura e controllata, dobbiamo sforzarci tutti di evitare di sprecarla per gli scopi meno nobili". Tra le azioni previste la sensibilizzazione dei cittadini attraverso la diffusione di dieci mosse (più una) per ridurre i consumi domestici; un contest di buone pratiche; il coinvolgimento delle scuole.