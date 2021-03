L’ex vicesindaco Mario Smacchia torna a parlare delle strade del paese. "Purtroppo le precedenti amministrazioni si sono dimenticate delle manutenzioni, chiedo all’attuale sindaca a che punto siamo - afferma -. C’è un marciapiede lungo 300 metri in centro, è pericoloso, ci sono crepe, il cemento si è sgretolato ed è difficoltoso camminarci. E chiedo...

L’ex vicesindaco Mario Smacchia torna a parlare delle strade del paese. "Purtroppo le precedenti amministrazioni si sono dimenticate delle manutenzioni, chiedo all’attuale sindaca a che punto siamo - afferma -. C’è un marciapiede lungo 300 metri in centro, è pericoloso, ci sono crepe, il cemento si è sgretolato ed è difficoltoso camminarci. E chiedo se nei lavori rientrano le vie Cabrini, dove ci starebbe anche un piccolo parcheggio per uscire dal davanti senza fare retromarcia sulla provinciale, San Giorgio e Roma. Non vediamo asfalti da 25 anni".

La sindaca Nathalie Sitzìa risponde che in via Roma si è deciso di allargare i due dossi, trovati dalla giunta attuale e non a norma, che sono in parte sul passo carraio della scuola. Diventeranno passaggi pedonali. Ma l’azienda del gas ha dovuto cambiare le condutture, per cui i lavori sul marciapiede e in zona non sono terminati. Sarà l’azienda, terminati i propri interventi, ad allargare gli ex dossi, poi completeremo il marciapiede". Dato che l’azienda del gas, deve cambiare diverse condutture si è raggiunto un accordo:"A fine intervento rifaremo tantissime strade tra cui quelle citate da Smacchia e a buona parte penserà l’azienda del gas - fa sapere -. Entro due anni rifaremo tutte le vie del paese". Intanto in via Francesca Cabrini la sindaca ha eseguito un sopralluogo grazie alla segnalazione di un cittadino: "Avevo già avvertito lo stradino di chiudere le buche per tamponare così provvisoriamente, come faremo in via San Giorgio. Le segnalazioni sono sempre tante e utili attraverso tutti i canali - assicura Sitzìa -. Sulla sp17 faremo piazzole di intercambio e non allargamenti, perché c’è la previsione di impianti a biogas e biometano a Torrevecchia; altrimenti i camion passerebbero qui". Paola Arensi