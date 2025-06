Concluso il progetto “ImPatto digitale“. Assegnati 689 computer

Si è concluso col sorriso sulle labbra il progetto “ImPatto Digitale“ grazie a una festa tenutasi martedì sera al teatro Alle Vigne di Lodi e resa divertente grazie all’ironia del comico lodigiano Filippo Caccamo (nella foto). Davanti a una platea gremita sono stati prima raccontati i risultati dell’iniziativa, sostenuta da Fondazione Cariplo e impresa sociale Con i Bambini e coordinata dalla Fondazione Comunitaria di Lodi. Il presidente Alfio Quarteroni ha introdotto il progetto, iniziato dopo la pandemia e durato tre anni, poi con un video sono stati sciorinati i numeri: 689 computer assegnati a famiglie fragili e 138 destinati a far nascere 28 poli di comunità creati in 15 comuni e che sono frequentati da oltre 600 persone. In totale agganciati 1.171 minori e seguite 452 famiglie. Per aiutare gli allievi più in difficoltà sono stati attivati 50 laboratori nelle scuole medie e superiori, con 520 ragazzi partecipanti, di cui 200 stranieri. Sono stati contattati e coinvolti nel progetto, oratori, scuole e 61 comuni, creando 25 tavoli di rete. Dopo questo resoconto, è toccato a Caccamo raccontare in modo ironico la vita nel mondo di Internet, che non è sempre semplice per giovani e non solo.