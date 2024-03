Con il treno a Lodi per il Bergognone. Un omaggio per tutti

La mostra “Religioso Amore“ allestita a Lodi e dedicata alle opere del Bergognone “difende“ l’ambiente. Chi si presenta alla Fondazione Cosway col biglietto del treno (con origine da una qualsiasi stazione in Lombardia e destinazione Lodi) riceverà in omaggio un segnalibro magnetico. Il Comune di Lodi ha siglato un accordo con Trenord, in base al quale tutti coloro che sceglieranno di usare il treno per arrivare in città, riceveranno in dono un segnalibro magnetico (realizzato dagli alunni del Piazza) della mostra come premio per aver pensato all’ambiente.