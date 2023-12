Comuni europei dello sport. Codogno migliore d’Italia

Codogno ha conquistato il titolo di “miglior comune italiano dello sport 2023“. E giovedì il sindaco Francesco Passerini, insieme al delegato allo Sport Luigi Bassi, è stato a Bruxelles, al Parlamento europeo, a ritirare la bandiera, così come quando la città era stata nominata, sempre da Aces Europe, Codogno comune europeo 2023. Sono stati premiati per essere stati gli attori che meglio hanno interpretato quest’anno. "Dedichiamo il premio a tutta la comunità, a Aces, alle associazioni, a tutti coloro hanno dedicato passione, tempo. Tutto questo ci ha portati ad ottenere questo grande risultato per Codogno" dicono Passerini e Bassi.