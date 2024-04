Commedia alle Vigne, ricavato all’Unione Ciechi

La Compagnia Filodrammatica “Il Siparietto“ di Casalpusterlengo torna sul palcoscenico con una commedia in due atti, scritta e diretta da Marco Varone, dal titolo “El miracul de San Francesc“: gli attori saranno in scena sabato alle 21 al teatro alle Vigne di Lodi. Per informazioni e acquisto dei biglietti ci si può rivolgere dal lunedì al venerdì alla biglietteria del teatro laudense dalle 17 alle 19 oppure si può chiamare allo 0377830126. L’ingresso è di 12 euro. Il ricavato della rappresentazione sarà devoluto alla sezione territoriale di Lodi dell’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti (Uici). La compagnia, dunque, che compie trent’anni di attività, mette in scena una commedia brillante che riscuoterà sicuramente successo visto anche i premi e i riconoscimenti inanellati negli scorsi anni. M.B.