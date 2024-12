Colpo in canonica, rubate le offerte. I ladri violano anche due abitazioni

Ladri in canonica rubano le offerte della chiesa: clamoroso colpo nella notte tra venerdì e sabato a Castiglione d’Adda. I malviventi hanno infatti preso di mira l’abitazione del parroco monsignor Gabriele Bernardelli che, ieri mattina, ha avuto l’amara sorpresa di verificare di persona le conseguenze dell’incursione: quando si è accorto che i ladri avevano violato gli ambienti di via Carenzi, non distanti dalla chiesa parrocchiale dell’Assunta, ha subito dato l’allarme facendo accorrere sul posto i carabinieri della stazione locale i quali hanno dato seguito al sopralluogo per verificare l’accaduto, accertare la dinamica e tentare di capire se vi fossero impronte o dettagli utili per la successiva indagine.

Secondo quanto appreso, i malviventi avrebbero forzato una finestra del piano terra e si sarebbero intrufolati con il favore delle tenebre. Una volta all’interno avrebbero avuto mano libera nel cercare in maniera forsennata il denaro che, purtroppo, è stato trovato: secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbero preso il volo tra i 3 e i 4mila euro che il sacerdote conservava probabilmente con l’obiettivo di depositarli al sicuro quanto prima. Purtroppo sono arrivati prima i ladri che hanno fatto man bassa. I carabinieri hanno iniziato il sopralluogo attorno alle 9 secondo testimoni oculari, andandosene solo verso mezzogiorno.

Colpo, questa volta in abitazione, anche a Cavacurta nella serata di venerdì. I malviventi hanno agito in via XXV Aprile, penetrando in una casa in assenza del proprietario. I soliti ignoti, dopo aver cercato dappertutto, hanno trafugato alcuni monili e se ne sono andati. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri per effettuare il sopralluogo. I ladri potrebbero essere gli stessi che, sempre nella serata di venerdì, si aggiravano per Camairago: una residente infatti ha notato due sconosciuti nel proprio giardino ed ha dato l’allarme, facendoli fuggire. I componenti della gang sono quindi fuggiti a bordo di una Alfa Romeo Giulia. Resta dunque alta la pressione sulla Bassa da parte di bande specializzate in incursioni nelle abitazioni, come purtroppo, statisticamente avviene a cavallo tra gli ultimi e i primi mesi dell’anno.