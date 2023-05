Notte di follia a Codogno, vandalizzato il Caffè Grande di via Roma

Si accaniscono contro gli arredi di un bar in pieno centro storico a Codogno: sedie ribaltate, tavoli rovesciati, vasi gettati per terra, vetrina imbrattata con liquido delle bibite, rifiuti sparsi. È di nuovo finito nel mirino di vandali notturni, tra venerdì e sabato, il Caffè Grande di via Roma e purtroppo non è la prima volta che avviene. Anzi, ormai il conto è lunghissimo. "Siamo ormai al sesto anno che avvengono queste cose" ha commentato il titolare sul suo profilo social, amareggiato davanti allo scenario desolante che gli si è parato davanti ieri mattina quando si è recato per aprire la sua attività. Erano circa le 4.30 quando è stata fatta la scoperta. "Benvenuti a Codogno, come sempre nessuno fa nulla" è stato lo sfogo dell’esercente, quasi una dimostrazione purtroppo di impotenza nei confronti di fatti che ormai si ripetono periodicamente ai danni dell’arredo della sua proprietà.

Anche altri bar del centro, in passato, erano stati colpiti dall’inciviltà di vandali senza ritegno. Per quanto riguarda il Caffè Grande l’episodio di venerdì notte sarà denunciato formalmente alle forze dell’ordine e già i carabinieri e la Polizia Locale si stanno interessando della vicenda. La zona dove si affaccia il locale è di fatto monitorata da alcune telecamere comunali installate sulla Loggia della Mercanzia che, appunto, coprono l’ultimo tratto di via Roma: i vigili urbani hanno già isolato le immagini relative ad uno specifico “range” orario e i video sono stati visionati in queste ore. Occorrerà capire quanti erano i teppisti della notte ed a che ora hanno agito.

Girando di notte, soprattutto nel centro storico, non è difficile verificare alcuni comportamenti non consoni da parte di diverse persone che stazionano in centro come per esempio quello occupare abusivamente sedie e tavoli del plateatico dei bar che hanno già chiuso, rimanendo a parlare ad alta voce fino a notte fonda. Nel caso del Caffè Grande i teppisti si sono sfogati contro gli arredi che erano stati legati con alcuni lucchetti per sicurezza. Come già avvenuto diverse altre volte.