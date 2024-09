Codogno, tornano i pazienti: il reparto di Terapia intensiva riapre dopo il maltempo

Codogno (Lodi) – E’ attesa per domani la riapertura del reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Codogno finito a mollo giovedì dopo il violento nubifragio abbattutosi sulla città e sul territorio della Bassa. I quattro pazienti ricoverati erano stati trasferiti in altre aree del nosocomio codognese e uno al Maggiore di Lodi. Spostamenti che erano già di fatto programmati ma che il maltempo ha accelerato. Ieri il reparto era ancora non operativo ma l’obiettivo è quello di riaprirlo per domani, salvo condizioni climatiche avverse previste per oggi che potrebbero, teoricamente, avere ancora ripercussioni negative. Si contano i danni del fortunale anche all’interno della Rsa San Giorgio di viale Gandolfi : un albero infatti è collassato all’interno di un giardino ed è piombato sopra un gazebo utilizzato di solito da ospiti e parenti. Ora dovrà essere rimosso e la zona messa in sicurezza.

E’ ancora in valutazione la situazione all’interno della scuola materna Rapelli di Codogno dove l’acqua si è infiltrata ed ha fatto crollare i pannelli in cartongesso in diversi punti. Domani arriveranno i piccoli utenti di nuova frequentazione mentre solo a metà settimana inizierà anche il servizio mensa. Resta da capire se l’edificio potrà essere completamente rimesso in sicurezza in breve tempo oppure se si dovrà rendere off limits almeno una parte, probabilmente quella superiore. L’ipotesi che si debbano concentrare i bambini al primo piano è concreta anche se ieri nessuno si è voluto sbilanciare in merito.

Già venerdì l’emergenza era terminata con i vigili del fuoco del comando di Lodi che hanno effettuato altri innumerevoli interventi per far fronte alle ultime chiamate di emergenza, tra alberi pericolanti, cantine allagate e danni d’acqua in genere. Ieri, tra la nottata e il mattino, per, esempio, non si sono registrati interventi dei pompieri in attesa, appunto, della pioggia forte prevista per il pomeriggio e la serata di oggi.