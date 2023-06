Codogno, orario biblioteca esteso fino a settembre

Orario allungato della biblioteca, il Comune decide la proroga fino a metà settembre. Per far fronte all’esigenza di luoghi adatti allo studio, espressa in diverse occasioni e da molteplici fruitori, alla fine dello scorso anno l’Amministrazione comunale aveva approvato una convenzione con la parrocchia di San Biagio e della Beata Vergine Immacolata per l’apertura delle sale studio dell’oratorio San Luigi di via Cabrini a uso degli studenti, per offrire un capiente e confortevole spazio studio. Quasi contemporaneamente dal 7 febbraio di quest’anno l’Esecutivo di centrodestra ha approvato un orario esteso sperimentale della biblioteca civica, in vigore fino alla fine di questo mese.

L’obiettivo è appunto di sperimentare nuovi orari di apertura la mattina, quando non è attivo lo spazio studio dell’oratorio, anticipando l’ingresso in biblioteca alle 9.15 di martedì, mercoledì e venerdì, mantenendo invece la chiusura del giovedì mattina funzionale ad attività di back office, formazione e laboratori programmati con le classi delle scuole cittadine.

"Ora abbiamo il monitoraggio degli accessi dal 7 febbraio al 7 giugno ma per una più opportuna valutazione della sperimentazione riteniamo che possa essere utile una rilevazione relativa anche al periodo estivo e quindi una proroga della sperimentazione fino a tutto il 15 settembre", spiega l’assessore alla Cultura Silvia Salamina.

M.B.