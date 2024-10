La piccola lupa investita e abbandonata sulla via Emilia, a Codogno: cosa rischia ora l’automobilista

Codogno (Lodi), 14 ottobre 2024- Giovane lupetta investita sulla via Emilia di Codogno e abbandonata per strada. L’esemplare femmina di circa 7 mesi che, certamente, si stava spostando con altri esemplari e probabilmente è rimasta indietro, tradita dal passaggio di un’auto.

Il luogo

L’investimento è avvenuto precisamente nel pezzo finale della mini tangenziale via Emilia, tra Codogno, Fombio e Guardamiglio, all’altezza dell'ultima curva. "La lupa è stata investita dove c'è lo svincolo”, , dopo il recupero della carcassa le indagini per risalire all’investitore: “Ne risponderà penalmente”, spiega Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale di Lodi.

La segnalazione

"Questa volta la segnalazione ci è arrivata dai vigili del fuoco. C’era stato un investimento simile, meno di un mese fa e temiamo che questa volta si tratti di un esemplare dell’ultima cucciolata nata nell’oasi Monticchie di Somaglia. Un vero peccato. Stiamo analizzando l’accaduto e speriamo ci siano utili le telecamere presenti in zona”.

Cosa si rischia

“Ricordo che non soccorrere un reato e scatterà la denuncia per omessa segnalazione di investimento”. La carcassa è stata recuperata e portata all’Izsel istituto zooprofilattico di Lodi vicino all'università. Questo per le analisi dovute alla tipologia di specie, su parassiti, malattie e Dna. Paola Arensi

Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale di Lodi, punta i riflettori sul malcostume di investire animali e fuggire. “Ovviamente un investimento non voluto può capitare e quindi la legge prevede che, quando succede, lo si segnali e Regione Lombardia risarcisca anche, in tempi celeri, fino al 75% dei danni".

" Basta avere un verbale delle forze dell’ordine e cercare sul sito dell’ente la sezione apposita. Così si è legalmente a posto – spiega il dirigente che aggiunge -: ma se, al contrario, non si segnala l’investimento, di un lupo o di un cane o altro, poi si viene ricercati e una volta identificati, scatta una denuncia penale”.

Conviene quindi sempre prendersi una pausa, chiamare i preposti, se possibile permettere all’animale di ricevere le cure del caso o comunque, farne rimuovere la carcassa. “