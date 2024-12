Ladri scatenati, segano la recinzione e saccheggiano la casa. E nessuno vede o sente

Codogno (Lodi), 13 dicembre 2024- Recinzione segata e casa saccheggiata. E’ quanto si è trovato davanti un uomo di Codogno, residente in via Polenghi, al rientro nella propria abitazione.

Complice il buio, i soliti ignoti hanno divelto e segato l’inferriata dell’immobile, si sono fatti largo e una volta dentro, hanno rovistato ovunque, lasciando tutto a soqquadro. Il colpo è andato a segno nella zona residenziale della città che si trova vicino alle piscine. Nessuno però avrebbe visto niente. Tanto che, la vittima, al rientro, ha avuto la spiacevole sorpresa e potuto soltanto sporgere denuncia. I carabinieri della compagnia di Codogno indagano quindi sull’accaduto, nella speranza di dare un nome ai malfattori. Intanto è in corso la conta dei danni, per quantificare quanto è stato portato via dai malfattori.

Nel Basso Lodigiano la guardia resta quindi alta. Con il cambio dell’ora, infatti, dato che il buio viene già di pomeriggio, mentre molti sono ancora sul posto di lavoro, i razziatori approfittano delle case deserte e continuano a colpire.