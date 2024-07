Il Codogno baseball '67 batte il Torino 1 a 0 nella prima partita in notturna dopo sette anni

Codogno (Lodi), 28 luglio 2024 – Sono stati i bambini delle giovanili, ieri sera, sabato 27 luglio, ad aprire, rigorosamente in divisa, la cerimonia del Codogno baseball '67 allo stadio di via Resistenza. L'emozione era palpabile perché, dopo 7 anni, si tornava a giocare in notturna. Il diamante di viale Resistenza è stato infatti oggetto, da parte del Comune e nell’ambito di un piano comunale per il rifacimento dell’illuminazione pubblica (da 7 milioni e 200mila euro), di una totale riqualificazione illuminotecnica. E la partita di sabato sera, secondo mach con il Torino, è stata l’occasione, per le autorità, di mostrare il lavoro fatto. Il folto pubblico, di 250 persone, che non ha mancato di fare sentire il proprio calore ai giocatori in campo, è rimasto soddisfatto.

Il Codogno baseball '67 ha infatti vinto 1 a zero contro il Torino. I lanciatori hanno dato il massimo, come tutta la squadra e il bilancio per Torres è di 6 riprese, 12 strike out, Garavito 3 riprese, 8 strike out, doppio di Minoia.

L'inaugurazione del nuovo impianto illuminotecnico è stata fatta alla presenza dei dirigenti della squadra e dell'amministrazione comunale, in primis il sindaco Francesco Passerini. "La riqualificazione rientra nel piano comunale di illuminazione pubblica che andrà a riqualificare tutta la città e all'interno includeva attività specifiche, come quelle sportive, quindi – ha dettagliato Passerini –. Per il campo da baseball abbiamo investito circa 280mila euro e l’illuminazione è stata completamente rifatta, a parte i pali. Erano tanti anni che non si poteva giocare in notturna, le luci erano vetuste, non funzionavano e i costi di gestione erano altissimi. Nel 2018 venne la nazionale Italiana a Codogno ma si predispose una illuminazione provvisoria. Ora è definitiva” ha ricordato.