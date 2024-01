Cittadinanza onoraria a Julian Assange il “papà“ di Wikileaks

Julian Assange, il giornalista ed attivista australiano a cui si deve la divulgazione di documenti secretati tramite Wikileaks, ora incarcerato in Inghilterra, sarà cittadino onorario di Turano Lodigiano. La cerimonia è prevista per il 17 febbraio alle 16 nell’oratorio del paese e vedrà pure un intervento via video di Stella Assange, avvocato e moglie di Julian e della giornalista Stefania Maurizi. Saranno invece presenti Alba Bonetti, presidente Amnesty International Italia, la scrittrice Sara Chessa e l’attivista Lorena Corrias.