Cisterna carica di glicerina si ribalta in A1

Cisterna si ribalta su un fianco in A1 all’altezza dell’uscita Basso Lodigiano e la circolazione va completamente in tilt. L’incidente è avvenuto attorno alle 21.30 di giovedì, tra San Rocco al Porto e Guardamiglio in direzione nord: secondo quanto appreso, il conducente di un’autobotte, alimentata a gas metano liquido e che trasportava glicerina, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo il quale ha sfondato il guard rail a protezione della carreggiata, adagiandosi su di un fianco. Il camionista, nonostante diverse contusioni ed abrasioni, non era ferito in maniera apparentemente grave ed è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

Da quel momento però sono cominciate le operazioni più difficili e delicate che hanno costretto a chiudere il tratto compreso tra Piacenza Sud e Guardamiglio fino alle 7.30 circa di ieri, quando una corsia di marcia è stata riaperta dalla Polizia Stradale sul posto. Sul luogo dell’incidente è arrivata una mole di mezzi di soccorso rilevante: hanno infatti operato i vigili del fuoco del comando di Lodi, dei distaccamenti di Casalpusterlengo e Sant’Angelo Lodigiano con il supporto di squadre del comando provinciale di Piacenza mentre è stata necessaria la presenza anche di un mezzo del nucleo Nbcr di Milano. Infatti, per tutta la notte sono state effettuate le operazioni di travaso della sostanza, la bonifica e messa in sicurezza della cisterna prima che il mezzo incidentato fosse rimesso sulla sede stradale.

M.B.