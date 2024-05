Cimitero e campo da baseball violati dai ladri di rame

Blitz dei ladri di rame: i “cacciatori“ di “oro rosso“ si sono scatenati nelle ultime settimane in città. Ignoti hanno messo nel mirino il camposanto e lo stadio di baseball: in entrambi i casi gli episodi sono avvenuti ormai alcuni giorni fa, ma le indagini per cercare di risalire ai colpevoli sono tuttora in corso. Riuscire a capire chi si aggira di notte a staccare pezzi di pluviali è comunque un’impresa ardua anche se carabinieri e polizia locale sono all’opera. I ladri sono entrati in azione al campo da baseball, nella zona dove sorgono gli spogliatoi lungo il lato di viale Volta: sembra che abbiano staccato tre pezzi di pluviali in rame dello stabile e siano poi fuggiti. Colpito anche il cimitero: i malviventi hanno adocchiato una porzione in rame nella parte destra, guardando la facciata del camposanto, e siano poi scappati con il bottino dopo averlo probabilmente caricato sul furgone.

A marzo invece era finita nel mirino pure una abitazione privata: una sera, in via Fiume, infatti, il padrone di casa di una villetta, sentito alcuni rumori, si era affacciato scorgendo un tizio che stava armeggiando vicino ad alcune grondaie. Una volta scoperto, lo sconosciuto è scappato a mani vuote inseguito per alcuni metri dallo stesso proprietario.

M.B.