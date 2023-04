Ciclabili e ponticelli, ma pure espropri al quartiere San Carlo

Partiti i lavori nel quartiere San Carlo per toglierlo dall’isolamento nel quale è da sempre. A fianco di via Milano una recinzione in plastica rossa delimita il tratto di campo che sarà convertito a ciclabile. Andrà da una parte a congiungersi con quella già esistente che porta al centro commerciale Gran Rondò, mentre dall’altra parte dovrebbe arrivare fino in viale Indipendenza. Dovrebbe, perché per arrivare sin lì il Comune deve espropriare un pezzo di giardino del caseggiato che affaccia sul grande rondò d’ingresso alla città.

Sarà costruito un secondo tragitto che parte dalla ciclabile, attraversa via Nenni e via Lago Gerundo per spegnersi un centinaio di metri prima del semaforo di viale Indipendenza con via Cattaneo. Lavori approvati dall’assessore alla Mobilità Franco Bordo (nella foto) anche dalla parte della Gronda Nord, dove si sta costruendo un ponticello ciclopedonale sul Cresmiero per permettere ai passanti di raggiungere la pista che immette sulla Gronda e arriva fino a via Treviglio e da lì va a Cremosano.

P.G.R.