Ciclabile dalla periferia al centro, iniziati i lavori

Ha preso il via, nella giornata di ieri, la prima fase del cantiere per la realizzazione della pista ciclopedonale che collegherà la periferia della città di Casalpusterlengo al centro storico: gli operai della ditta incaricata hanno infatti iniziato le operazioni di sbancamento del lato di via Coppi, nel tratto parallelo alla linea ferroviaria. I lavori erano attesi da tempo nel contesto nelle risorse a scomputo di oneri provenienti dall’allargamento della piattaforma logistica ProLogis: la mobilità dolce, in questo contesto, diventa strategica nel momento in cui servirà a pedoni e ciclisti per poter bypassare il tratto molto trafficato della via Emilia e arrivare in tutta sicurezza nelle vie del “cuore“ della città. Infatti, la pista protetta, passando per via D’Adda e via Ramelli, si interconnetterà con la “bretella“ di via Giussani che collega il tratto di strada statale 9 a viale delle Rimembranze.

Ieri mattina il sindaco Elia Delmiglio e l’assessore Alfredo Ferrari hanno effettuato un sopralluogo per capire l’andamento dei lavori. Sempre nel contesto della disponibilità delle risorse provenienti dall’insediamento logistico, un altro intervento, simile ma con una diversa direttrice, collegherà alla fine la stazione ferroviaria con il polo produttivo lungo la sp234 verso Pavia. Infatti, nei prossimi mesi decollerà il cantiere per la ciclabile che, dallo scalo, proseguirà per viale Cadorna, a lato dell’Istituto d’istruzione superiore Cesaris, per proseguire in via Scotti, via Buttafava, attraversare il Peep 4 per poi congiungersi con il percorso protetto esistente verso l’ex Seliport.

Due opere che, nell’ottica di rendere Casale più facilmente fruibile dall’utenza più fragile (soprattutto lavoratori e pendolari), sono definiti molto importanti dall’amministrazione comunale.

M.B.