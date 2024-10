Chiara Ambrosio ai vertici dell’Anticrimine

Nuova figura all’interno della Questura di Lodi: da ieri il vice questore Chiara Ambrosio ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine. Entrata nella “famiglia“ della Polizia di Stato nel 1991, dall’anno seguente al 2001 ha prestato servizio presso la sezione Polizia Stradale di Milano e presso il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, rivestendo anche l’incarico di vicepresidente vicario del settore motociclismo del Gruppo Sportivo Centro Nazionale Fiamme Oro. Dal 2001 al 2015 ha svolto, tra le altre cose, la funzione di direttore della segreteria della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Lombardia, mentre per i successivi due anni è stata dirigente della Polfer, curando, tra gli altri, la gestione degli eventi di Expo’ 2015. Successivamente ha fatto “carriera” presso la Questura di Milano con l’incarico di vicedirigente della Divisione Anticrimine, referente per la materia delle persone scomparse e di dirigente della Sezione Minori. Chiara Ambrosio si è impegnata anche sotto il profilo dell’attività di volontariato, è stata nel 2024 segnalata per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”.

"Questo nuovo innesto aumenterà ulteriormente il livello di professionalità e competenza dell’asset dirigenziale della Questura, a conferma dell’attenzione dei vertici dipartimentali per la provincia lodigiana", ha ribadito il questore Pio Russo.

M.B.