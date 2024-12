Volontari fuori da scuola? Più sicuri e riconoscibili con pettorine e palette ad hoc

Cervignano D’Adda (Lodi), 13 dicembre 2024- I volontari che si occupano di vigilanza fuori dalle scuole del Lodigiano vengono premiati dai vigili con pettorine, cappellini e palettine “griffate”.

Riportano la dicitura “Volontari vigilanza addetti alle scuole”, il simbolo dell’Unione e le palette, anche l’immagine di due scolaretti diretti a scuola. Il dono è stato consegnato, nel municipio di Cervignano d’Adda, proprio il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre 2024. La Santa è infatti il simbolo per eccellenza dell’attenzione verso i bambini. Erano presenti il sindaco Emilio Grilli, il comandante dell’Unione Costantino Gemelli e l’agente Antonella D’Alessandro. Pettorine, cappellini e palette, saranno portati anche a Tavazzano con Villavesco e Zelo Buon Persico. Un tempo i Comuni chiamavano questi volontari “nonni vigili”. Ora si tratta però di persone di ogni età e non più esclusivamente di pensionati. Sono una trentina di generosi volontari, tra i quali alcuni molto attivi e che, in prossimità delle scuole, anche in caso di maltempo, sfidano le intemperie e continuano a proteggere gli studenti da auto invadenti, manovre pericolose e mosse incaute. Questo in aiuto alla Polizia locale che, così, non essendo bloccata davanti agli istituti, può concentrarsi meglio sul traffico esterno. L’iniziativa è stata sposata, tempo fa, da Tavazzano con Villavesco, Zelo Buon Persico, Cervignano D’Adda.

I “ghisa” si erano occupati della formazione già ai tempi del precedente comandante dell’Unione, Antonio Spelta. E ora il dirigente Gemelli, con la collaboratrice D’Alessandro, ha voluto uniformare i volontari con una unica veste, che li renderà riconoscibili e aumenterà la loro sicurezza durante gli scrupolosi servizi e i turni prestati. Ore in cui queste persone mettono a disposizione della comunità, gratuitamente, il proprio tempo libero, mantenendo un rapporto diretto con i rispettivi Comuni e dopo aver seguito la formazione necessaria degli agenti. Nel frattempo il sindaco di Cervignano ha chiesto agli agenti di organizzare anche in questo paese, come avvenuto nei giorni scorsi a Zelo Buon Persico, un corso anti truffa.