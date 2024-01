Cerca di vendere online mobili della camera. Ma finisce nella trappola di un truffatore

Voleva vendere i mobili di una cameretta ma invece di ricavarne dei soldi, li ha persi. Allora ha presentato denuncia ai carabinieri di Soresina, che in breve hanno identificato l’autore della truffa. Ma dei soldi rubati, neppure l’ombra.

È successo a Soresina, quando una giovane donna ha messo in vendita una cameretta. Ha stilato l’annuncio su un noto sito di vendite online e subito è stata contattata da un 28enne italiano residente in Veneto. I due hanno trattato il prezzo e alla fine hanno trovato abbastanza facilmente l’accordo. La donna ha chiesto di avere i soldi prima di consegnare la cameretta e il finto acquirente non ha mostrato alcun problema. Ha chiesto alla giovane di quale dispositivo fosse dotata e la vittima ha risposto di utilizzare un Postepay.

Tutto a posto per il veneto, che ha informato la donna su come ottenere il denaro. Le ha domandato di recarsi a un Postamat e, quando fosse arrivata, di avvertirlo in modo che potesse suggerirle come ottenere i soldi stabiliti. E infatti la donna ha ottemperato e quando il contatto telefonico è stato stabilito, il truffatore le ha fatto eseguire alcune manovre, che hanno avuto lo scopo di confonderla. Il truffa gliele ha fatte ripetere più volte, con la scusa che il trasferimento di denaro non era avvenuto. E per ciascuna operazione la donna, senza nulla sospettare, ha caricato sulla carta del truffatore 250 euro, per un totale di 750.

Quando la giovane si è accorta di aver versato 750 euro anziché riceverli, è andata dritta dai carabinieri e ha sporto denuncia. I militari, grazie ai numeri della Postepay del truffatore, sono risaliti fino a lui. Così il pregiudicato è stato denunciato per truffa aggravata. Ma i soldi ormai erano spariti.

