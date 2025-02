Centro antiviolenza. Già 15 aspiranti volontarie

Nuove volontarie in arrivo per l’associazione “Orsa Minore” di Lodi, che gestisce il locale centro anti violenza (numero 3313495221), "dopo la presentazione del corso, 20 donne interessate e 15 già iscritte". È stato presentato ieri, nella sede di Fondazione comunitaria, il corso di formazione per volontarie, promosso proprio dall’associazione di Lodi. "Il bilancio degli interventi registrati nel 2024, confrontati con quelli del 2023, parla di un ulteriore aumento del grave fenomeno – ha ribadito la presidente di “Orsa Minore” Paola Metalla –. Le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza di Lodi nel 2024, infatti, sono state 396. Per 208 di loro sono stati predisposti percorsi di prima accoglienza (per capire se si trattava di violenza o alta conflittualità) e ci sono state 165 prese in carico. Nel 2023 i contatti erano stati 368, con 248 accoglienze e 187 prese in carico". Erano presenti alla presentazione del corso la vice prefetto Sara Morrone, Silvia Sinibaldi consigliera di Fondazione comunitaria, con il segretario generale Cristina Baroni, l’assessore Manuela Minojetti del Comune di Lodi, per la Questura Chiara Ambrosio, dirigente dell’anticrimine, Alberto Cicognani colonnello dei carabinieri, Massimiliano Castellone, comandante della Polizia provinciale. L’ammonimento e gli interventi attuabili sono stati spiegati dall’agente Ambrosio. Si è parlato anche della formazione del personale delle ambulanze, il primo, spesso, a rapportarsi con le vittime di violenza. E sono quindi intervenute volontarie della Croce Casalese e della Croce Rossa. Poi è stato dettagliato il funzionamento del centro antiviolenza e della rete territoriale esistente. Il corso prevede tre moduli: il primo marzo, il 15 marzo e il 29 marzo, sempre in Fondazione, dalle 9.30 alle 13. P.A.