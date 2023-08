C’è la campagna “Happy Estate“ "Lombardi donate il vostro sangue"

di Manuela Marziani

"L’estate è più bella se doni anche tu. Prima di partire per le vacanze, prenota la tua donazione". Avis Lombardia ha deciso di lanciare un appello a tutti coloro che hanno la testa in vacanza e la valigia pronta. Lo ha fatto attraverso la campagna ‘Happy Estate’ realizzata in partnership con la Regione: un’iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue intero e di plasma, per ricordare ai donatori di prenotare la propria donazione e per incentivare gli aspiranti donatori a diventarlo.

"Perché il sistema sangue e il bisogno per i malati non vanno in vacanza", dice Oscar Bianchi, presidente dell’Avis lombarda. Soprattutto a Pavia dove ogni anno, in agosto, si ripropone la carenza di sangue. Avis, con i suoi 1,3 milioni di soci, è l’associazione di volontariato più radicata in Italia. Ma l’andamento delle donazioni in Lombardia presenta un trend in discesa: nel 2022 ammontano a 466.346, rispetto alle 472.022 del 2021 (-1,2%). Diverso è il caso della provincia di Pavia dove nel 2022 le donazioni di sangue intero sono aumentate del 13% (3675 unità). Anche nel 1° semestre 2023 sono state leggermente in aumento (3,1%), ma sono diminuite le sacche raccolte nei centri di donazione interni agli ospedali passate da 5.732 sacche a 5.160. Dodici le sedi pavesi in cui è possibile donare: Pavia che ha 3.234 soci, Vigevano (3.050), Voghera (2.112), Robbio (796), Belgioioso (266), Broni (481), Casorate Primo (153), Cilavegna (257), Filighera (25), Garlasco (468), Landriano (304), Mede (299), Mortara (641), Palestro (72), Sannazzaro (60), Santa Giuletta (96), Stradella (440), Tromello (77) e Vidigulfo (226).

"Con la nuova campagna estiva in collaborazione con Regione - aggiunge Bianchi - l’associazione si pone l’obiettivo di informare della grande importanza del gesto del dono, di sangue e plasma, emocomponente fondamentale per la produzione di farmaci salva-vita e nella cura di numerose patologie rare. Oltre alla funzione informativa, la campagna vuole ricordare ai donatori di prenotare la propria donazione prima delle vacanze". "Donare il sangue o il plasma - sottolinea Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare - è un gesto di amore per il prossimo. Mi appello al gran cuore dei lombardi, perché compiano questo atto fondamentale per salvare vite umane. Purtroppo l’estate rappresenta sempre un periodo di forte criticità per le nostre scorte. Inoltre essere donatore rappresenta anche un’ottima occasione per tenere sotto controllo il proprio stato di salute".