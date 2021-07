Castiglione d'Adda (Lodi) - Ben riuscito, a Castiglione, il progetto “Mobilità garantita”, nato dalla collaborazione tra l’associazione Auser Castiglione d’Adda “Rosa Camuna” e PMG Italia. L’obiettivo era garantire una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili. E il risultato è stato raggiunto. Adesso i castiglionesi possono contare su un veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da PMG Italia. La collaborazione nasce con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio.

“I dati nazionali rilevati confermano sia il continuo innalzamento dell’età media, sia l’intensificarsi dei ritmi di vita delle famiglie e rendono sempre più necessario individuare strumenti per migliorare la fruizione dei servizi da parte di chi è portatore di una disabilità, qualsiasi essa sia. Disagio che ne limita la partecipazione attiva alla vita della società. Vogliamo quindi di conseguenza arricchire la società stessa, anche in termini di valori, garantendo piena autonomia e pari dignità sociale a tutti i cittadini” chiariscono i promotori. In tale ottica, l’associazione Auser “Rosa Camuna” ha attivato il progetto di mobilità garantita, che si realizza grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità. Tutto con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali.

“Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione, da parte di imprese e aziende del territorio, di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli – dettagliano gli aderenti -. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di sé stessi e della propria azienda, è strettamente legato alla comunità nella quale vivono ed operano”.

Sabato 31 luglio 2021, quindi, a Castiglione, in piazza Matteotti, alle 10, l’Auser vedrà realizzato il proprio progetto, con l’inaugurazione di un nuovo mezzo di trasporto: un Doblò attrezzato anche per disabili - annuncia Domenico Campagnoli di Auser Provinciale Lodi – Spiegherà l’iniziativa il presidente dell’Auser locale Giacomo Anelli. Hanno garantito la presenza le amministrazioni comunali che, con il loro patrocinio , hanno permesso la raccolta delle sponsorizzazioni da parte della società PMG (Castiglione d’Adda, Terranova dei Passerini, Maleo, Bertonico), le rappresentanze di alcune società sponsorizzatrici, Pietro Gironi responsabile della PMG e l’Auser Provinciale. L’invito è aperto anche ai cittadini”.