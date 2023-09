Casi di “dengue“ È disinfestazione

Un caso di Dengue è stato riscontrato a Crema, in un bresciano che lavora in città e per questo da ieri sera sono iniziate disinfestazioni straordinarie tra il centro e il quartiere Castelnuovo. Le disinfestazioni andranno avanti per due giorni. E’ il secondo caso in zona, dopo quello di Cremona, anche qui riguardante un lavoratore che arriva da fuori provincia. Febbre “Dengue“ anche a Imbersago. Il paziente si è ammalato probabilmente durante un recente viaggio all’estero, ma mancano certezze. Ora è ricoverato sotto stretta osservazione e in isolamento nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Lecco. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il sindaco del paese Fabio Vergani ha subito organizzato una campagna di disinfestazione anti zanzare urgente per tre notti consecutive nella zona di Sabbione, dove abita la persone che si è infettata. A Olginate e Valmadrera accertati invece due casi di West Nile, contratta sempre all’estero, mentre un 40enne e un 30enne del Burkina Faso e della Nigeria che risiedono nel Meratese si sono ammalati di malaria durante le vacanze nei loro Paesi d’origine. D.D.S.