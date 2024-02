Caselle Lurani, incendio in un parcheggio: quattro veicoli carbonizzati

Caselle Lurani (Lodi), 17 febbraio 2024 – Si incendia un veicolo nel parcheggio, le fiamme ne lambiscono altri tre. Maxi rogo, per fortuna senza feriti, ma con molti danni, a Caselle Lurani. L'incendio si è sviluppato in via Ottolo.

Alcuni passanti hanno dato l'allarme all'una e cinquanta della notte tra venerdì e ieri e si sono precipitati in posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, più i colleghi volontari del distaccamento di Sant'Angelo Lodigiano. Sono stati necessari tre mezzi per domare la lingua rossa, che si è presto propagata minacciosa ai tre furgoni e al camper parcheggiati nell'area pubblica. I pompieri hanno lavorato, in particolare, con due autopompe e una autobotte.

Sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Lodi, che si sono messi subito a lavoro, insieme al 115, per verificare l'accaduto. In quel momento l'area era deserta. Dai successivi accertamenti, però, i militari hanno escluso l'ombra del dolo e attribuito i danni a una autocombustione partita da uno dei veicoli in sosta. Le squadre hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area, in attesa della rimozione dei quattro mezzi carbonizzati. Intanto i proprietari dei furgoni e del camper hanno avuto l'amara notizia.