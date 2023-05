Casalpusterlengo, i pendolari chiedono più fermate. Trovata la soluzione per il treno sospeso

Casalpusterlengo (Lodi) – La battaglia per cercare di potenziare le fermate anche alla stazione ferroviaria di Casalpusterlengo affonda ormai le radici nel tempo: non passa settimana senza che i pendolari della tratta Milano-Piacenza, che si servono del treno partendo da Casalpusterlengo per recarsi al lavoro o a studiare nel capoluogo lombardo, denuncino disagi, ritardi e fermate promesse e che non si concretizzano.

Il Comitato Pendolari sollecita da tempo l’amministrazione comunale su varie problematiche la quale, attraverso l’assessore comunale alla Mobilità Alfredo Ferrari, è in costante contatto con la direzione trasporti della Regione Lombardia. Un mese fa c’è tato un primo confronto tra le parti e questa mattina se ne terrà un altro in municipio mentre Ferrari ha chiesto anche un incontro con l’assessore regionale Franco Lucente. In tempi stretti, al momento, quello che spaventa i viaggiatori casalini sono gli orari della prossima stagione estiva che rischiano, come avvenuto negli ultimi anni, di penalizzare fortemente chi utilizza il trasporto pubblico. Uno i nodi per i viaggiatori casalini è rappresentato dai ‘buchi’ che spesse volte si creano lungo la tratta sia per chi parte per Milano e per chi ritorna a casa, circostanza che si evidenzia maggiormente quando ci sono ritardi o cancellazioni.

Le richieste, per esempio, di fermare i convogli che coprono la tratta Milano-Mantova sono all’ordine del giorno. L’ultimo disagio per i pendolari della Bassa riguarderà, fino al 10 giugno prossimo, la sospensione del treno 2595 da Milano verso Livorno, convoglio utilizzato in maniera massiccia dai viaggiatori di ritorno dal lavoro. L’assessore comunale Alfredo Ferrari ha chiesto a Regione Lombardia di intervenire per avere più treni nella fascia tra le 17 e le 19 oppure di applicare una fermata straordinaria al treno 2175 diretto a Mantova in partenza da Milano Centrale alle 17.15. Dopo le verifiche tecniche di sostenibilità, il funzionario regionale ha confermato che, a partire dal prossimo lunedì, il convoglio fermerà a Casalpusterlengo dando quindi al possibilità ai pendolari di ritornare a casa senza disagi ulteriori.