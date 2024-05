Incidente a Casalpusterlengo, auto fuori controllo “decolla” e finisce nel cortile di una casa

Casalpusterlengo (Lodi)- Un boato ha svegliato questa notte, intorno all'una, i residenti del tratto urbano della via Emilia, che taglia in due Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo: una vettura con a bordo due giovani di 19 e 24 anni, è diventata improvvisamente ingovernabile a causa probabilmente della forte velocità e, dopo aver cozzato contro il cordolo del marciapiede, è "decollata" finendo contro un muretto basso con recinzione metallica, sfondandolo.

La corsa folle della macchina è terminata contro una siepe del giardino interno di un'abitazione dopo aver compiuto altri trenta metri senza controllo. I due sono usciti dall'abitacolo solo con qualche contusione: possono ritenersi miracolati. Ormai gli abitanti della zona sono "abituati" a scene del genere: sono decine i casi analoghi in questi ultimi anni tra macchine che travolgono muri, entrano nei giardini o mezzi pesanti che si scontrano come avvenuto anni fa. "Non ne possiamo più. Siamo esasperati"- dicono alcuni abitanti. Solo quattro anni fa, una ventina di metri più avanti, vi fu un incidente "fotocopia" con esiti tragici: un 22enne perse la vita dopo aver impattato contro la cancellata ed un albero.