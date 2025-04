Pizzicato per la seconda volta in due anni alla guida senza patente: denunciato

Casalpusterlengo (Lodi), 3 aprile 2025- Pizzicato guidare, per la seconda volta, senza aver mai conseguito la patente, scatta la denuncia.

L’uomo era al volante di un’auto sequestrata che, quindi, gli è stata confiscata.

Grossi guai per un 48enne senegalese finito nella rete della polizia locale di Casalpusterlengo, al comando di Laura Chiesa, mentre guidava un’automobile. L’uomo è residente nel Cremonese e circolava, tra la frazione Zorlesco e Casalpusterlengo capoluogo, senza aver mai conseguito la patente. E’ bastato identificarlo per scoprire che fosse noto alle forze dell’ordine e questo perché era stato già fermato e sanzionato nel Milanese per un fatto simile. All’epoca la sua auto era stata sottoposta a sequestro amministrativo ma, nonostante tutto, la polizia locale lo ha scoperto alla guida anche a Casalpusterlengo e sempre senza patente. Per l’uomo, quindi, i problemi con la giustizia sono raddoppiati: è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per recidiva senza patente, avvenuta nel biennio e dopo minuziosi accertamenti, è arrivata anche una maxi sanzione. Controllando la vettura, infatti, gli agenti della polizia locale casalina hanno accertato fosse sprovvista di revisione e che il mezzo circolava pur essendo sotto sequestro. Oltre alla sanzione per oltre 2000 euro, di conseguenza, e alla denuncia penale, per il senegalese è così scattata la confisca del veicolo. L’amministrazione comunale ribadisce che i controlli garantiscono il pugno di ferro contro chi non vuole rispettare le regole e mette a repentaglio gli altri. “Proseguiremo senza sosta queste attività di controllo- promette quindi il sindaco Elia Delmiglio, deciso ad insistere verso questa direzione-. I soggetti che guidano senza patente sono un pericolo per la circolazione. E chi sbaglia, qui, paga!”.