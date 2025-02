Bivacchi sui gradini della chiesa: 5 multe in 2 mesi e ora arriva il cartello di divieto

Casalpusterlengo (Lodi), 28 febbraio 2025- Già 5 sanzioni in due mesi, per bivacchi non consentiti sui gradini della chiesa, arriva il cartello di divieto.

Il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio ha fatto installare un cartello stradale che indica a chiare lettere, per chi ancora non rispetta il regolamento comunale, il divieto di sedersi e bivaccare sui gradini della chiesa parrocchiale. L’obiettivo è far rispettare le regole ma, soprattutto, aumentare il decoro e sensibilizzare sull’importanza di assicurare rispetto ai beni culturali. "Voglio più decoro per la nostra città, c'è ancora troppa gente che non rispetta le regole e serve più civiltà " ha dichiarato il primo cittadino Elia Delmiglio.

Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di Polizia Urbana, in città, è infatti vietato sedersi e bivaccare sui monumenti. Ora il cartello lo renderà chiaro a tutti. "Abbiamo fatto questa scelta per informare la cittadinanza e prevenire comportamenti scorretti – insiste - Già dall’inizio dell’anno, sono infatti state elevate cinque sanzioni, dalle forze di polizia, nei confronti di cittadini che, in maniera impropria e indecorosa, si sedevano sui gradini della chiesa parrocchiale. Ma i monumenti storici e religiosi meritano rispetto!" conclude.