Casalpusterlengo, auto impazzita si scontra con il pullman degli studenti: paura fuori da scuola

Casalpusterlengo (Lodi) – Attimi di paura, poco prima delle 14, lungo viale Cadorna, all'esterno dell'istituto Cesaris a Casalpusterlengo: un’utilitaria, secondo quanto appreso, arrivando dal rondò della via Emilia ha dapprima sbandato finendo contro un furgone, poi un'auto e infine ha colpito il pullman della tratta Casale-Codogno in sosta davanti al plesso in attesa di riempirsi di decine di studenti, molti dei quali erano già seduti ai loro posti.

Fortunatamente il colpo subìto dalla corriera è stato lieve e nessuno studente è rimasto ferito. L'automobilista, la cui vettura aveva uno pneumatico forato, dopo un attimo in sosta, ha proseguito a tutta velocità lasciando il luogo dell'incidente, ma è stato individuato poco distante.

I ragazzi sono scesi tutti dal pullman e il conducente ha atteso qualche istante per verificare i danni subìti, lievi fortunatamente, e poi ha atteso le forze dell'ordine. I ragazzi hanno quindi trasbordato su un altro pullman per tornare a casa.