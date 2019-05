Casaletto Lodigiano, 20 maggio 2019 - Incidente ad un reattore con perdita di sostanze gassose ieri notte alla Olon, azienda farmaceutica di Casaletto. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto attorno alle 3 del mattino, hanno parlato "dell'esplosione della guaina di un reattore per la produzione di principi attivi farmaceutici, con dispersione in aria delle sostanze contenute. La corretta applicazione delle procedure del piano di emergenza della ditta ha permesso di riprendere il contollo della situazione". Quindi il mezzo dei volontari di S.Angelo ha fatto ritorno alla base.

"Non c'è stata ciò che si definisce un'esplosione ma solo una perdita dal reattore durante la produzione di un farmaco - spiega Alessandro Spinetti, responsabile della sicurezza della Olon -. Per fare un esempio è stato come se da una canna dell'acqua si fosse aperto un buco che ha causato una perdita. C'è stata la rottura di una guarnizione che ha fatto fuoriuscire dei vapori all'interno di un reparto. Secondo le procedure sono scattati il piano di sicurezza interno e quello esterno, che prevede l'arrivo dei vigili del fuoco. Ma non solo stati rilevati problemi di sorta. Nessuno si è ferito o è rimasto intossicato, non ci sono stati danni a cose o strutture per cui i vigili del fuoco sono ripartiti. Ora i dipendenti stanno pulendo e rispristinando l'area: l'impianto verrà smontato per verificare bene cosa è successo internamente. Finché le apparecchiature non sono aperte si possono fare solo congetture".

Alla Olon c'era già stato un incidente il 31 maggio 2016: a causa di una fiammata un dipendente, tuttora in sevrizio, era rimasto ustionato ad un braccio.